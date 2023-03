Le regard d’Emiliano Bonfigli: «Diables rouges, la fin de l’école des fans»

C’est désormais devenu inévitable : au moment même où la sélection des Diables est connue, un flot de commentaires se déverse sur les différents réseaux sociaux. Puisqu’un sélectionneur sommeille en chacun de nous, tout le monde a son mot à dire. La sélection dévoilée vendredi passé par Domenico Tedesco n’a pas échappé à ce phénomène parfois malsain. Certains commentaires étaient pour le moins interpellant, voire très critiques…

Pourtant, de ma place de journaliste présent à Tubize vendredi dernier, j’avoue avoir apprécié la façon dont le nouveau sélectionneur a pris soin d’expliquer ses choix. Le discours tranchait singulièrement avec celui de son prédécesseur. Plus percutant, en quelque sorte. Ainsi, quand il explique ne pas chercher de fausses excuses concernant Michy Batshuayi, qu’il n’avait pas inclus dans sa liste, c’est direct et franc. Quand il laisse entendre que s’il avait été un milieu de terrain, Thomas Meunier n’aurait certainement pas été sélectionné, là aussi, il marque une totale rupture avec le style de Roberto Martinez, ce dernier se voulant tellement rassembleur, au point, parfois, de composer avec des sélections élargies de plus de trente Diables. C’était en quelque sorte l’école des fans : comme dans cette émission de télévision, tout le monde gagnait une sélection de plus.