Un Bruxellois poursuivi pour un trafic de cocaïne dans la cité universitaire de Louvain-la-Neuve

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi B.B., un Bruxellois qui résidait à Louvain-la-Neuve de 2018 à 2020, à trente mois d’emprisonnement assortis d’un sursis pour ce qui excède vingt mois, à une amende ferme de 12.000 euros, et a prononcé à sa charge la confiscation de 15.000 euros.

Le parquet avait indiqué à l’audience que le principal prévenu avait d’abord rempli des fonctions de livreur de cocaïne, avant de devenir une «nourrice» chez qui la drogue était stockée et répartie entre les livreurs, et finalement «dispatcher» pour deux «centrales» de vente de cocaïne. Durant plusieurs heures par jour, il répondait à deux numéros pour recevoir les commandes des clients et leur envoyer les livreurs.