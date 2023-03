La première étape du Tour de Catalogne démarrait et arrivait à Sant Feliu de Guixols avec une longue dernière ligne droite en légère montée, suffisante pour étouffer les meilleurs sprinteurs. 59e à 31 secondes de Roglic et Evenepoel, le Landennais de la Lotto Dstny a travaillé pour ses leaders Van Gils (4e) et Menten (9e).