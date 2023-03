Mondiaux de judo | La Liégeoise Gabriella Willems (Judo Club Andrimont) opérée à l’épaule et forfait pour Doha: «C’est très frustrant»

Elle sera écartée des tatamis jusqu’en été.

« Je souffrais de petites subluxations depuis décembre », a expliqué Gabriella Willems ce lundi. « J’avais l’impression que mon épaule sortait, puis se remettait toute seule. Ce n’était pas spécialement douloureux et cela ne m’empêchait pas de continuer. J’ai fait beaucoup de renforcement et cela n’était pas très préoccupant. À l’échauffement à Tel Aviv, elle est sortie plusieurs fois. C’était bizarre, une semaine plus tard, je pouvais pousser une barre de musculation de 80 kg sans douleur. Mais je suis allée faire des randoris avec des enfants et mon épaule est à nouveau sortie. Une IRM à Naples (où elle réside, NDLR) puis un arthroscan en Belgique ont montré que le bourrelet était déchiré et la glène fracturée. J’ai été opérée il y a dix jours à l’AZ Monica à Anvers. »