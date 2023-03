Seconde édition du parcours d’artistes et d’artisans: de nombreux talents à découvrir

Une trentaine d’artistes et d’artisans exposeront leurs œuvres ce 23 avril 2023 à Jalhay, de quoi plaire au plus grand nombre. Peintures, travail du papier, de la laine, fleurs séchées, vannerie, argile et céramique, photographies, art textile et bien d’autres talents seront mis en avant lors de cette journée découverte totalement gratuite.

Affiche Parcours d’artistes et d’artisans - R.S.