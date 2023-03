Nouveau four à Holcim Obourg: la cimenterie vient d’obtenir son permis

La cimenterie annonce ce lundi avoir obtenu son permis unique pour la construction et l’exploitation de sa toute nouvelle unité de production ainsi que pour le renouvellement anticipé de ses installations de production de ciment. « C’est une étape majeure dans la réalisation notre projet Go4Zero », commente l’entreprise. Une enquête publique avait notamment été lancée, et une réunion citoyenne avait été organisée.

L’entreprise Holcim a lancé en 2021 son projet « Go4Zero ». Objectif : installer un nouveau four de production de clinker (constituant du ciment, NDLR) d’une capacité de 1.860.000 tonnes par an grâce un investissement de 400.000 millions d’euros. À terme, un nouveau four, composé d’une tour de 130 mètres de hauteur, doit voir le jour.

« Ce nouveau four, qui exploitera du calcaire contrairement aux deux fours actuels qui utilisent de la craie, permettra de réduire les émissions de CO2 de 20 à 25 % », nous avait précisé Vincent Michel, directeur Béton d’Holcim, dans une précédente édition. « À terme, nous espérons grâce à ces nouvelles technologies pouvoir capturer 100 % de CO2 de notre procédé et atteindre la neutralité carbone. » La société souhaite y arriver en 2029.

« La volonté de transparence dès le lancement du projet, la prise en compte des avis des parties prenantes dans sa conception, la robustesse des solutions techniques et opérationnelles qui sont envisagées et enfin, la crédibilité qui s’est construite au cours de notre histoire ont permis de rassurer et convaincre sur les atouts de Go4Zero qui se veut devenir une vitrine industrielle et d’intégration dans le tissu socio-économique du Hainaut et de Mons-Borinage en particulier », conclut l’entreprise.