À quatre matches de la fin de la phase classique, le classement de la Jupiler Pro League se précise tout doucement. Toutefois, de l’Antwerp (3e) à… Courtrai (14e), chaque équipe peut encore avoir la (mal)chance de finir sa course dans un Top 8 plus concurrentiel que jamais. Plus concerné que d’autres, le Standard voit un siège qui semblait confortable vaciller peu à peu, surtout depuis son partage face à Zulte Waregem samedi soir. Ce résultat inattendu, comme celui de Bruges à Courtrai (1-0), prouve une chose : que le calendrier de quatre matches qui se profile n’offre de garanties à personne.