Ces images ne montrent pas des soldats français au Niger, mais des extraits d'un film de propagande russe en Centrafrique

"Les vrais terroristes c'est la France", croit savoir l’auteur du message qui accompagne cette vidéo visionnée plus de 400.000 fois sur Facebook. Selon lui, les soldats qu'on y aperçoit au début sont des Français qui fomentent "un complot" au Niger.

Cette séquence de 1'31 secondes montre un échange de tirs meurtriers entre deux camps de combattants: l’un est composé d’hommes blancs, qu'on aperçoit plus tôt dans la vidéo en concertation stratégique. "Et voilà notre vis-à-vis. Des gars sérieux", affirme notamment l'un d'entre eux, dans une conversation en russe doublée en français. Leurs adversaires, qui vont bientôt se retrouver sous un déluge de feu, sont des hommes noirs vêtus de treillis militaires, bien armés eux aussi.

Dans les commentaires qui accompagnent la vidéo virale, certains internautes se montrent pourtant sceptiques. "C'est une séquence d'un film russe qui a pour titre The Tourist", lâche l’un d’eux. Et il a raison.

Nous avons traduit le mot "touriste" en russe pour rechercher ce film sur YouTube. On le retrouve sur cette plateforme, diffusé en russe le 3 septembre 2022, sur une chaîne consacrée à des films et séries télévisées.

L’extrait viral correspond exactement à la séquence qui s’écoule de 1h4"46" à 1h6"19" sur YouTube.

Capture d'écran de la publication virale sur Facebook, réalisée le 17 mars 2023 Capture d'écran du film diffusé en entier sur YouTube, réalisée le 17 mars 2023

Un film à la gloire de l'intervention russe

Le synopsis du film, traduit du russe, raconte l’arrivée d’une équipe d'"instructeurs" de l’armée russe en République centrafricaine pour aider le pays à reconquérir des territoires tombés aux mains de groupes rebelles. "Le travail des instructeurs consiste à enseigner aux soldats de l'armée locale les bases des tactiques et des méthodes de guerre. Cependant, tout va mal dès le début. Plusieurs groupes de bandits avancent vers la capitale pour organiser un coup d'État. Les instructeurs russes, avec leurs élèves, repoussent les bandits", renseigne le descriptif.

"Touriste" a par ailleurs été projeté en avant-première le 14 mai 2021 dans un stade bondé de monde à Bangui, la capitale centrafricaine. Une dépêche de l’AFP rapporte que des milliers de personnes ont assisté à la projection de cette coproduction russo-centrafricaine au stade Barthélémy Boganda.

Alexander Ivanov, représentant des "instructeurs russes" dans le pays, a sur scène ce jour-là vanté la formation prodiguée aux soldats centrafricains. Dans ce pays ravagé par la guerre civile depuis 2013, le chef de l'Etat Faustin Archange Touadéra a appelé la Russie à l'aide pour contrer une offensive de groupes armés qui visaient à renverser son régime à la fin de l'année 2020. La très forte influence de la Russie dans cette ancienne colonie française a alors franchi une nouvelle étape. A l'omniprésence de centaines de paramilitaires - notamment du groupe Wagner de l'homme d'affaires Evguéni Prigojine - et à l'emprise de sociétés russes sur l'or et les diamants centrafricains, s'est ajoutée une offensive culturelle pour "gagner les cœurs" des populations locales.

Comme indiqué dans un précédent fact-check sur les méthodes de propagande pro-russes, la Centrafrique a en quelque sorte constitué un laboratoire d'influence pour Wagner sur le continent africain, avant que le groupe ne s'intéresse peu à peu à d'autres pays. Sa stratégie consiste notamment à "façonner les représentations favorables au groupe paramilitaire, justifier par des moyens médiatiques et culturels son implantation et, par extension, légitimer la présence croissante de la Russie dans la région", écrivaient les chercheurs Maxime Audinet et Colin Gérard dans cet article publié en février 2022.

La Russie se positionne comme une alternative à la France

La Russie se positionne comme une alternative à la France, objet d'un sentiment de rejet grandissant en Afrique. Paris a en décembre 2022 retiré ses dernières troupes de Centrafrique, qui ont aussi été récemment chassées par les juntes militaires au pouvoir au Mali et au Burkina Faso.

En visite à Bamako au Mali, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a ainsi promis le 7 février une aide de la Russie aux pays du Sahel et du Golfe de Guinée afin de combattre le jihadisme.