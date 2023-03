Essai concluant: les élus de Welkenraedt vont envisager de prolonger l’extinction de l’éclairage public

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jeudi, les élus welkenraedtois vont discuter de la prolongation à durée indéterminée de l’extinction de l’éclairage public, entre minuit et 5 heures. Une mesure entrée en vigueur en janvier, pour une durée de trois mois, à l’essai. Depuis, les citoyens ont eu le temps d’évaluer la mesure. Et, constate le bourgmestre, Jean-Luc Nix, « on n’a pas assisté à une levée de boucliers ».