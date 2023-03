Nina Pinzarrone, l’étoile montante de la glace

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce matin, c’est à Malines qu’elle a trouvé refuge. Avant que l’Ice Skating Center ne s’ouvre au grand public, elle travaille ses programmes court et libre sous le regard bienveillant d’Ans Bocklandt, l’entraîneur qu’elle côtoie depuis une dizaine d’années, et au son de Beautiful That Way, de la chanteuse israélienne Noa. « J’aime les chansons lentes », dit-elle. « C’est avec elles que je me sens le mieux ».

Nina Pinzarrone, 16 ans, est de passage dans la ville archiépiscopale. Par un frustrant concours de circonstances, quelques jours à peine après avoir conquis, en janvier, une improbable 5e place aux championnats d’Europe de patinage artistique à Espoo, en Finlande, ses premiers chez les « grandes », elle a appris que la patinoire de Wilrijk, où elle avait ses habitudes après ses cours à la Topsportschool locale, allait fermer en raison d’un problème de toiture. « Depuis lors, on essaie de trouver des heures de glace un peu partout », confirme Ans Bocklandt. « Cet après-midi, nous irons à Deurne après avoir déjà été à Liedekerke, Louvain et Heist-op-den-Berg ces derniers jours. »