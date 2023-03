Assises: la défense du Berlozien Steven Di Salvo conteste la préméditation des faits

Me Christophe Van der Beesen a souligné que Steven Di Salvo ne conteste pas avoir tué Jessika Oliveira De Melo, mais il affirme que cet acte n’était pas prémédité. Selon l’avocat, les événements doivent être replacés dans leur contexte. Les déclarations de son client, qui avait soutenu qu’il était incapable de vivre sans elle et qu’il était capable de la tuer, ne doivent pas être perçues comme les prémices de son acte.

Le 22 juin 2020 à Berloz, Steven Di Salvo avait tué sa compagne, Jessika Oliveira De Melo, en l’étranglant et après lui avoir porté plus de quarante coups de couteau. L’accusé n’avait pas accepté la décision de rompre de sa compagne, mère de leurs quatre enfants.

Me Van der Beesen a ajouté que, si Jessika a été frappée de 49 coups de couteau, la seule cause du décès est la strangulation.

Pour Me Séverine Solfrini, la preuve n’est pas rapportée, au-delà de tout doute raisonnable, que Steven Di Salvo a prémédité les faits qui lui sont reprochés. L’avocate a souligné que les circonstances de la scène au cours de laquelle Jessika Oliveira De Melo a perdu la vie restent troubles. «Jessika était douce et gentille. Mais on ne peut pas estimer qu’elle n’avait pas de personnalité. On ne sait pas quelle a été sa réaction dans la dispute», a annoncé l’avocate.

La défense estime que les faits peuvent s’expliquer par un geste impulsif commis lors d’une dispute.