Colin Jolet interprétera un solo entre danse et théâtre ce vendredi au centre culturel d’Engis

Mike, un solo entre la danse et le théâtre, sera interprété par l’artiste belge Colin Jolet ce vendredi. Un voyage intime, poétique, drôle parfois, sensible souvent à la croisée de ce que l’on rêve d’être et de ce que les autres nous renvoient.

Colin Jolet sera au centre culturel d’Engis, rue du Pont 7, 4480 Hermalle-sous-Huy, pour vous présenter la création collective Mike le vendredi 24 mars 2023 à 20h30. L’entrée est fixée à 12 euros (9 € pour les seniors).