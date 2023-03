Les élèves des écoles communales de Fléron se rassemblent ce mardi à l’Espace Culture pour soutenir Olivier Vandecasteele

A l’initiative du titulaire de cinquième année primaire de l’école de Magnée, Monsieur Roland, l’enseignement communal fléronnais accueille, ce mardi matin à l’Espace Culture de Fléron, Nathalie Vandecasteele, la soeur d’Olivier et Joris Brabant, le beau-frère d’Olivier Vandecasteele accompagné de Michel Bourlet, l’ancien procureur du Roi, pour sensibiliser les élèves aux droits humains.

L’ensemble des élèves de cinquièmes et sixièmes années primaires sont conviés, en deux groupes, à 9h et à 11h, à écouter le message délivré par Nathalie Vandecasteele et Messieurs Brabant et Bourlet. Ce message portera sur la contextualisation de la situation d’Olivier Vandecasteele en Iran ainsi que ses conditions de détention depuis plus d’un an, en quoi correspond le travail et les missions humanitaires,… Les deux séances sont bien entendu ouvertes et construites autour d’un dialogue et de questions des enfants.