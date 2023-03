Mandat contre Poutine: Moscou ouvre une enquête pénale contre des magistrats de la CPI

Si Volodymyr Zelensky a qualifié cette décision d’« historique » et Joe Biden de « justifiée », Moscou l’a brocardée comme étant « nulle et non avenue », car la Russie n’est pas membre de la CPI et elle ne reconnaît donc pas la compétence de ce tribunal, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Selon le Comité d’enquête russe, « la poursuite pénale est évidemment illégale, puisqu’il n’y a pas de motif de responsabilité pénale ». Il a indiqué que Vladimir Poutine, en tant que chef de l’Etat, « jouit de l’immunité absolue vis-à-vis de la juridiction des Etats étrangers ».