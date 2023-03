Découvrir toutes les affaires criminelles du Condroz lors d’une conférence à Ouffet ce jeudi

Bernard Wilkin, historien connu pour ses travaux sur l’histoire du crime en Province de Liège et la période napoléonienne mais également Olivier Warnon, conseiller en cour d’appel, qui dispose d’une longue expérience de la cour d’assises, seront là pour vous passionner. L’occasion en effet d’en savoir plus sur les affaires criminelles qui se sont passées dans le Condroz, sur le fonctionnement de la justice, les tendances actuelles et futures.

L’entrée est gratuite, mais les inscriptions sont souhaitées par mail à l’adresse suivante : bernard.wilkin@arch.be