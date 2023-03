Un nouveau concept au centre culturel de Remicourt: «Pendant l’après-midi pour ceux qui ont le temps»

« Le 11 avril, on va organiser notre première après-midi musique et papote », annonce Audrey Castela Cerra, animatrice au centre culturel de Remicourt.

Les seniors et les adultes qui n’ont rien de prévu durant leurs après-midi pourront bientôt profiter d’activités au centre culturel de Remicourt.

L’idée est de proposer un spectacle musical et d’ouvrir la cafétéria pour permettre à chacun de passer un bon moment. « Nous en ferons trois ou quatre par an avec un spectacle différent. Pour cette première, ce sera une représentation sur Gilbert Bécaud et Charles Aznavour proposé par le rideau rouge », ajoute l’animatrice.