Remco Evenepoel après sa 2e place en Catalogne: «Je suis content de mes sensations»

Le duel entre Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) et Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a débuté dès la première étape du Tour de Catalogne (World Tour), que le Slovène a enlevée au sprint devant le champion du monde lundi à Sant Feliu de Guixols, sur une arrivée en faux plat montant.

« Je me suis dit ‘pourquoi ne pas sprinter’. C’était la première fois contre Primoz, on a une pointe de vitesse assez similaire », a déclaré Remco Evenepoel aux organisateurs après la course. « Mais je viens de trop loin. J’aurais peut-être pu gagner si j’avais été dans la roue de Primoz, mais c’est plus facile à dire après coup. C’est dommage de finir deuxième, mais c’est la vie. Je suis content de mes sensations et de la performance de l’équipe ».