Une villa à 6 millions d’euros qui ressemble... à un bunker: voici les secrets de la dernière folie de Thibaut Courtois!

Six millions d’euros, pour quelqu’un comme Thibaut Courtois, ce n’est pas grand-chose. Le gardien du Real Madrid toucherait, selon les médias spécialisés, plus du double par an. Alors, quand il s’agit de se faire plaisir, cela rend les choses plus faciles. On l’a récemment appris, celui qui se mariera fin juin avec Mishel Gerzig s’est payé une petite folie. La transaction a eu lieu le 25 octobre dernier. Le Belge s’est offert une villa à 6 millions d’euros située dans le groupe d’urbanisations de Somosaguas dans la municipalité de Pozuelo de Alarcón. À l’ouest de Madrid, c’est l’une des zones résidentielles les plus exclusives, les plus recherchées et les plus chères d’Espagne.