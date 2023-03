Deux brocanteurs se plaignent d’avoir été «virés» de chez l’acheteur «d’Affaire conclue» Julien Cohen: «Ce qui nous a surtout choqués, c’est son attitude et celle de sa femme qui manifeste un vrai mépris à notre égard»

Jean-Paul Roussel et sa femme, antiquaires dans l’Aisne, font partie de la Maison des brocanteurs, dans l’ancienne Banque de France, depuis septembre 2021. Après un an et demi de présence sur place, le couple – qui participait ce dimanche 19 mars à la braderie commerciale de Péronne sur la place Daudré- s’est plaint d’avoir été contraint de quitter rapidement et sans préavis les lieux, en début d’année 2023.

Jean Paul Roussel et sa femme n’ont pas apprécié la manière dont ils ont dû quitter la maison des brocanteurs.