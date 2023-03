N1 | Le top 3 s’éloigne pour la RAAL: la preuve par neuf pour arriver à ses fins? «On a souvent été mis au pied du mur»

« On avale notre venin ce dimanche et on repart dès demain. » Si on en croit la réaction à chaud de Floriano Vanzo, une fois la défaite louviéroise consommée dimanche en fin d’après-midi, les Loups ont tourné la page visétoise à l’heure d’écrire ces lignes. Avant de concentrer toute son énergie sur la préparation de la prochaine échéance, face à Heist samedi soir au Tivoli, le capitaine louviérois a pris le temps de se poser, malgré une légitime frustration, pour tenter d’apporter une réponse à l’échec des Loups en bord de Meuse. « Il est toujours difficile d’accepter de ne récolter aucun point quand on a dominé de la sorte une rencontre », disait-il, avec un calme olympien dans la voix. « Nous avions la maîtrise du ballon, nous étions largement au-dessus de notre adversaire en première période. Malheureusement, notre jeu manquait un peu de justesse. » Voilà pour la manière, mais le nerf de la guerre, on le sait, ce sont les chiffres. C’est là que le revers fait surtout mal. Parce que la RAAL a loupé l’occasion de signer un 9 sur 12, qui lui aurait assuré une régularité dans ses (derniers) résultats, malgré le pas de travers face aux Francs Borains.

Autre constat : les Loups n’ont jamais réussi à rectifier le tir lors des quatre dernières rencontres durant lesquelles ils ont couru après le résultat (Olympic, La Gantoise, Francs Borains et Visé). Tout juste ont-ils arraché un maigre petit point aux jeunes Buffalos, tout comme le penalty galvaudé par Béni Badibanga dimanche à Visé fait tristement écho à celui loupé fin janvier par Louka Franco au Tivoli contre Thes Sport (1-1). Dans une course effrénée comme l’est celle qui occupe la RAAL, ce ne sont plus des détails.

Encore neuf matches Les hommes de Fred Taquin doivent désormais se relever de ce coup d’arrêt malvenu. On y verra déjà plus clair au classement mercredi soir (puisque les Francs Borains se déplacent à Rupel Boom), mais leur position est devenue inconfortable, qu’ils le veuillent ou non. « On nous a souvent mis au pied du mur cette saison », rétorque Floriano Vanzo. « On va encore entendre que nous n’avons plus le droit à l’erreur. C’est peut-être vrai, mais nous restons positifs. Nous n’arriverons à atteindre notre objectif que de cette manière. Il nous restait dix matches à jouer, à prendre comme dix finales. On vient d’en perdre une, nous en avons encore neuf à gagner. Nous attendrons la fin de saison pour voir et juger, pas avant. »