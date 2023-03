Le retour de l’opération Arc-en-Ciel, qui rassemble des vivres pour les enfants fragilisés

L’Opération Arc-en-Ciel permet aux associations de récolter des vivres non périssables afin de pouvoir organiser des journées de loisirs et des vacances actives pour les jeunes dont elles s’occupent. Cette opération aura lieu dans notre région le 25 et 26 mars.

Les mouvements de jeunesse de Theux, Spa, Stavelot, Malmedy, Waimes, Sart-Tiège ont déposé dans les boîtes aux lettres de leurs communes un sac et un flyer présentant l’action.