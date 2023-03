Frank Vercauteren se dévoile en tant que directeur technique de l’Union belge: «C’est Tedesco qui prend la décision finale»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors que les 24 joueurs convoqués par Domenico Tedesco retrouvaient (ou découvraient) Tubize, c’est le directeur technique de l’Union belge qui s’est présenté face à la presse. Pour éviter que des joueurs soient contraints de s’exprimer sans avoir eu l’occasion d’échanger avec leur nouveau sélectionneur. Une discussion entre le nouveau coach fédéral, le staff, le directeur technique et les joueurs, ce sera le grand moment de cette première journée de l’ère « Tedesco ». Avec une petite participation de Frank Vercauteren. « Je vais parler avec les joueurs mais ce sera très court », assure celui qui a été nommé directeur technique il y a un peu plus d’un mois.

Depuis lors, l’ancien international belge n’a pas chômé et a visiblement collaboré à la toute première liste de Domenico Tedesco tombée vendredi. « Cela a été un challenge pour moi aussi », précise Vercauteren qui ne veut surtout pas faire croire qu’il marche sur les plates-bandes de son sélectionneur. « On a collaboré mais c’est lui qui prend la décision finale. Je ne veux pas son job de sélectionneur. J’ai essayé de l’aider du mieux que je le pouvais notamment parce qu’il y a des garçons dans cette sélection que je connais très bien. Cela me permet aussi de lui parler de la façon dont certains se comportent sur et en dehors du terrain. En tout cas, je suis à 200 % derrière ses choix. »