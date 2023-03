Une partie seulement de la gare de Piéton, en vente depuis 2022, a trouvé un acquéreur

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les gares qui se retrouvent partiellement ou totalement reconverties pour une activité autre que purement ferroviaire sont une chose désormais assez courante. C’est ce qui attend la gare de Manage.

Lire aussi La SNCB vend la gare de Manage désaffectée: la commune aurait bien voulu l’acquérir pour l’euro symbolique…

« Si bâtiments n’ont plus d’utilité publique pour la SNCB, car leur usage a évolué, nous recherchons leur meilleure valorisation, en concertation avec les autorités locales », explique Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB. « En fonction du quartier, de l’environnement, des besoins des riverains et des voyageurs, on décide soit une concession avec un bail commercial, soir une concession longue durée avec un bail emphytéotique de 27 ans, soit une revente, éventuellement par lots. »