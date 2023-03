Le retour de la Fête du Vin sur la place de Chablis: 13 viticulteurs répondent présents pour le week-end de Pâques

La Fête du Vin, une institution, connue des Ferrusiens et bien au-delà. Date de la première ? 1965 ! « Elle a depuis des années marqué les esprits par son ambiance unique et sa convivialité. Le week-end de Pâques verra encore notre fête se dérouler dans notre beau village » explique le comité organisateur.

Au départ, pour des questions logistiques (c’est une énorme organisation) et parce que certains bénévoles étaient découragés après le Covid, rien n’était prévu : « Mais la demande est là et donc en décembre, vu un enthousiasme renaissant, on a décidé de remettre le couvert », nous dit le président Raphaël Deroanne.