Unique en Wallonie: retour du Festival Éclosions de mars à juin dans huit communes de la région

Le Festival Éclosions est de retour pour sa 3e édition. « Un événement unique en Wallonie de par sa forme et sa longueur, de mi-mars à fin juin dans huit communes de la région : Amay, Andenne, Braives-Burdinne, Huy, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Wanze et Waremme. C’est la troisième édition dans la formule qui s’adresse vraiment aux enfants de 0 à 6 ans. Car une formule précédente existait et était coordonnée par le centre culturel de Huy. Elle était davantage tournée vers la musique. Depuis que le centre culturel de Wanze a repris la coordination, on a orienté le projet sur la diffusion des tout petits », précise Charline Riga, animatrice Jeunes publics et coordinatrice du Festival. Le centre culturel de Wanze. - M.G.

« Cette année, le territoire concerné par ce Festival s’agrandit encore. Les huit partenaires avaient une envie commune : montrer tout ce qui se faisait pour les tout petits. On a réfléchi, on s’est concerté, on a élaboré un calendrier et l’aventure est partie. Les parents sont de plus demandeurs d’activités culturelles avec leur enfant. C’est un éveil mais c’est aussi dans la construction du lien parent-enfant », ajoute Charline Riga.

Logo du Festival Eclosions. - D.R.

Le nichoir Le signe de ralliement de ce Festival Éclosions sera le nichoir. « Le nichoir est l’objet que l’on va retrouver au niveau de l’accueil sur tous les lieux du Festival. On avait envie de trouver une image commune pour les 8 centres culturels, ce qui n’était pas évident vu les spécificités de chacun. Comme notre collègue graphiste était parti sur l’image du nid, on a « creusé » le nid et on en est venu au nichoir. Il y aura aussi des bandes sonores avec des bruits d’oiseaux », se félicite Charline Riga. Sans oublier l’accueil pour les petits avec un mobilier adapté, des planches à langer et un parking poussettes. Le décor du premier spectacle à Wanze. - M.G.