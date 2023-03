Charleroi: il se fait voler sa trottinette et son téléphone avant de recevoir un coup de cutter

L’individu, armé d’un cutter, demande à se faire remettre la trottinette à sa victime. Celle-ci refuse et, dans l’altercation qui s’en est suivi, l’agresseur assène un coup de cutter.

Lire aussi Il ne supporte pas la rupture à Courcelles: «Il m’a frappée, menacée et séquestrée avant de me harceler», dit Melissa, la victime

La victime, bien logiquement, lâche sa trottinette et, dans le même temps, se fait voler son GSM qui dépassait de la poche de sa veste. Le voleur prend alors la fuite mais, même blessée, la victime le course pour tenter de le rattraper et récupérer ce qui lui appartient. « L’agresseur a alors agité son cutter en direction de la victime pour la faire s’arrêter », précise le parquet de Charleroi, avisé des faits. Ce que la victime a visiblement fait.