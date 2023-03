Une dame quitte son compagnon pour un autre, elle subit alors un harcèlement quotidien à Wiers: «Cette femme est comme un nid de m…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Renaud et Joyce (prénoms d’emprunt) vivent en couple depuis plusieurs années à Wiers. L’amour anime leur quotidien. Mais des tensions apparaissent et s’intensifient de jour en jour. Joyce décide de partir de l’habitation et de quitter son compagnon. Ce dernier le vit mal et lui adresse à plusieurs reprises des menaces et autres formes de harcèlement. Le quadragénaire doit d’ailleurs répondre de ses actes devant un tribunal. Il est condamné à un sursis probatoire tandis que la dame finit par retourner dans ses bras. Le couple semble revivre une situation normale…