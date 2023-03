«Top Chef 2023», les pépites de Twitter (épisode 3): des influenceurs et un sosie de Vincent Cassel

14 ans que ça dure et on n’a toujours pas trouvé la date de péremption. « Top Chef », ça vieillit comme le bon vin. Comme chaque année, l’émission met Twitter en ébullition. Et comme on vous aime bien, on vous a sélectionné la crème de la crème du troisième épisode. À savourer sans modération (bon, on arrête les références culinaires, ça devient lourd).

Les binômes Carla et Sarika (team Etchebest), Victor et Léo (brigade Pairet), et Alexandre et Jérémy (équipe Viel) se sont surpassés pour proposer des plats innovants à déguster dans la rue, garantis sans sauce qui dégouline sur les doigts (pas évident).

On misait beaucoup sur le tandem formé par la pizzaïola Carla et la gagnante d’« Objectif Top Chef » Sarika. Même si au départ, leur idée de glace salée et chaude paraissait complètement « what the f*** ». Une glace salée et chaude. Sérieux ?

Les deux copines sont finalement redescendues sur terre et ont proposé un concept bien plus cohérent, mais tout aussi original : trois ravioles comprenant chacune les saveurs d’une entrée italienne, d’un plat asiatique et d’un dessert mexicain. Une fausse bonne idée ? Malheureusement oui. Malgré un dessert visiblement excellent, les deux copines ont fini bonnes dernières de cette épreuve, derrière Alexandre et Jérémy, et Victor et Léo. Le duo emmené par Paul Pairet s’est directement qualifié pour la semaine prochaine, grâce à une bouchée de salade César empaquetée dans une petite trousse à compartiments. Dit comme ça, ça a l’air compliqué, mais visuellement, c’était très joli. Victor et Léo ont ainsi obtenu le coup de cœur du chef Sanchez, qui n’y est pas allé de main morte avec les autres duos. « Là, il n’y avait pas de texture. Là, il n’y avait pas d’assaisonnement », a-t-il déclaré en passant nonchalamment devant chaque binôme. Outch, ça fait mal.

Alexandre, Jérémy, Carla et Sarika ont donc dû disputer en solo la deuxième épreuve éliminatoire. Leur mission ? Réinventer le kebab et obtenir le coup de cœur de Vincent Cassel… Euh plutôt d’Assaf Granit. Certains internautes ont eu du mal à faire la distinction entre l’acteur français et le chef israélien.

Si vous pensiez voir de la viande bien grasse qui tourne sur une grosse brochette, vous deviez certainement être déçus. Au menu : kebab au poulpe, au maquereau ou encore… à l’ananas ! SACRILEGE. Après les pizzas hawaïennes, le kebab hawaïen. Que le ou la criminel(le) se dénonce tout de suite (on dénonce, il s’agit de Carla).

Finalement, l’ananas de Carla a décroché la troisième place du classement, derrière le kebab gastronomique d’Alexandre et le maquereau de Jérémy. Avec son poulpe et son pain bao, Sarika a dû affronter Gaston, le candidat solitaire. Le chef privé avait imaginé un kebab accompagné d’un sorbet à la salade. Oui, cette épreuve a dû donner de l’urticaire à tous les puristes de la pitta ou du dürüm. Ce parti pris n’a pas payé lors de la dégustation à l’aveugle du chef Etchebest, qui a jeté son dévolu sur l’assiette de Sarika. Un choix qui a particulièrement fait réagir les Twittos, convaincus du manque d’honnêteté et d’impartialité du chef de la brigade bleue.

On notera que Gaston a été définitivement éliminé du concours. S’il a eu la chance de participer à l’émission de deuxième partie de soirée « La brigade secrète », le jeune chef privé n’a pas fait le poids face à Danny, l’éliminé de la semaine dernière, qu’il devait affronter. Pour rappel, dans ce concours parallèle organisé par Hélène Darroze, deux candidats évincés s’affrontent pour réintégrer la compétition en quarts de finale.