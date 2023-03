Il veut récupérer son GSM, son «ami» sort un cutter et le menace, à la gare de Charleroi

Ce samedi, vers 7 heures du matin, un jeune homme a été interpellé par une personne qu’il connaissait, sur le Square des Martyrs, devant Charleroi-Central. Cette dernière lui a demandé son GSM pour passer un appel. Il accepte et, la conversation terminée, l’homme demande à récupérer son téléphone. Non seulement l’autre personne refuse mais, en plus, il sort un cutter pour le menacer, avant de prendre la fuite.