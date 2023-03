Un an d’ouverture de la Ville dans la Ville à Verviers: «C’était soit trop tôt soit trop tard»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’était le symbole d’un espoir pour Verviers. Si un investisseur de premier plan croyait en l’ancienne cité lainière au point d’ouvrir d’un coup, d’un seul, 20 commerces dans une galerie commerçante, c’est que Verviers devait valoir encore quelque chose, non ? Un an plus tard, l’espoir ne s’est pas totalement volatilisé, mais disons qu’il s’est pris le mur de la réalité en plein vol. En ce moment, il y a moins d’une dizaine de commerces ouverts dans la Ville dans la Ville.