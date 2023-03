Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le régulateur wallon de l’énergie, la Cwape, vient de sortir sa dernière analyse sur les prix de l’électricité et du gaz, les remettant aussi en perspective avec ceux de décembre 2006. Pourquoi décembre 2006 ? Parce qu’en 2007, le marché de l’énergie était libéralisé, ouvrant la porte à la concurrence dans le but de faire baisser les prix au profit du consommateur. Les derniers prix relevés par la Cwape dans son analyse sont ceux de décembre 2022, des prix qui ont fortement évolué depuis lors, heureusement à la baisse.

Flambée à partir de 2021

La forte hausse des prix, rappelle le régulateur, ne date pas de début 2022 et donc de la guerre en Ukraine. Elle a commencé après la mi-2021, avec la reprise économique post-Covid. Mais l’explosion de 2022 est évidemment spectaculaire. Par rapport à décembre 2021, la facture moyenne d’électricité d’un ménage moyen wallon a augmenté de 59 %, passant de 1.327 à 2.108 euros. Celle de gaz est passée de 2.034 à 3.332 euros, c’est-à-dire une hausse de 64 %. Pour faire ces calculs, la Cwape prend un ménage consommant 3.500 kWh par an d’électricité (1.900 en heures creuses, 1.600 en heures pleines) et 17.000 kWh de gaz. Les prix sont « lissés » entre les différentes zones de la Wallonie puisque les tarifs de distribution ne sont pas les mêmes entre les différents GRD (gestionnaires de réseaux de distribution). Pour ne prendre qu’un exemple, en décembre 2022, pour la même consommation de gaz (17.000 kWh par an), un client habitant Arlon et distribué par Ores Luxembourg payait 308 euros de distribution alors qu’un client de Charleroi (Ores Hainaut) aurait payé 444 euros. Soit 136 euros de plus.