Le professeur de langue d’écoles communales de Huy regardait des images porno en classe: il a été exclu, «des actes plus que déplacés et inacceptables!»

Ce lundi, avant le conseil communal, le Collège hutois s’est réuni et à l’ordre du jour, un point délicat. Comme le signalent nos confrères de L’Avenir.

Un professeur de langue « ad interim » puisqu’il effectuait un remplacement dans deux écoles communales de Huy, aux Bons Enfants et à Tihange, été exclu sur le champ par le Pouvoir Organisateur pour avoir regardé des images à caractère pornographique.

Visiblement, il les regardait, sur son ordinateur… et en classe. « Des actes plus que déplacés et inacceptables » se sont insurgés les membres du Collège dont l’échevin de l’Enseignement, Adrien Housiaux.

Du bruit

C’est le même collège qui avait décidé de l’engager pour un remplacement… sans évidemment se douter de ce qui allait se passer.

Selon nos confrères, l’homme a été « démasqué », non pas par les enfants mais visiblement parce que ses vidéos étaient fort bruyantes. Trahi, alors qu’il pensait qu’il faisait cela sans être repéré par personne…

Mais du côté des directions des écoles on a été alertés par plusieurs témoignages plutôt inquiétant sur le comportement du professeur.

Le Collège n’a pas mis beaucoup de temps pour réagir. L’homme au comportement pervers est donc exclu.

Lundi soir, l’échevin de l’Enseignement, Adrien Housiaux nous déclarait : « Cet enseignant de langue a en effet eu des comportements, des attitudes, un langage, des pratiques pédagogiques inappropriées. Notamment aussi des retards, des comportements une nouvelle fois inappropriés avec la direction. Bref des méthodes et des actes que l’on ne peut pas tolérer. Dès que le Pouvoir Organisateur a appris les faits, il a été demandé au professeur de ne plus venir dans les établissements, évidemment ».