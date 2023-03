Une app qui fait connaîtreles commerces etterbeekois

Etterbeek initie une nouvelle application mobile dans le cadre de son Plan de relance de l’activité économique (visant à promouvoir les commerces et services locaux). Il s’agit de ’Supermark’Ett’. Par son intermédiaire, la commune espère encourager les citoyens à consommer dans l’entité. L’application entend également offrir une plus grande visibilité aux entrepreneurs d’Etterbeek. « Il s’agit d’une application simple et intuitive développée avec un partenaire externe », indique Aziz Es, échevin du Développement économique. « Elle permet aux utilisateurs de retrouver très facilement le commerce de leur choix en fonction du type de service recherché ou de leur situation géographique. Sans compter que l’application renseigne l’ensemble des particularités de chaque établissement (type de paiement, wifi, accès au PMR…). »

