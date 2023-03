Piscine d’Ixelles: visite de chantier pour les riverains

Cette fois-ci, exceptionnellement à Bruxelles, les habitants ont pu visiter le site en chantier. Une marque de respect, légitime, joliment initiée par l’échevin Romain De Reusme. C’est ainsi qu’une invitation à visiter le chantier leur a été proposée. Et la plupart ont volontiers accepté. Ensembles, casque sur la tête, ils ont eu droit à une belle visite guidée en présence du bourgmestre Christos Doulkeridis, de la ministre fédérale en charge de Beliris Karine Lalieux et de l’échevin Yannick Piquet.

Depuis l’été 2020, la piscine d’Ixelles est en chantier. La fin des travaux est prévue pour cet hiver avec ouverture des lieux au début de 2024. Une rénovation lourde qui consiste à moderniser les lieux (avec accès PMR et salle de sport), restaurer le patrimoine (car le bâtiment est classé) et aménager des espaces administratifs. Trois années de travaux (toujours pas finis) marquées par un incessant ballet de camions, camionnettes et autres véhicules que doivent subir les riverains. Cela, sans trop savoir ce qui se trame derrière les murs de ce bâtiment datant de 1904.

Répartis par groupe de trois, car nombreux à vouloir découvrir l’envers du décor, les riverains en sont sortis réjouis. Pas tellement en découvrant l’ampleur et l’avancée du chantier, mais simplement parce qu’ils ont été pris en considération. « Cela fait plus de deux ans qu’on entend du bruit et qu’on voit ces camions sans trop savoir ce qu’ils font » indique Azzedine (71 ans) qui habite juste en face depuis 42 ans. « Cette visite est une excellente idée, je vais pouvoir raconter le chantier à ma femme et la calmer. » Jean (72 ans) abonde dans le même sens. « On n’imagine pas tout ce chantier quand on est dehors. J’espère encore d’autres visites avant la fin des travaux. »