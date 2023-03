Corruption au Parlement européen: les notes de frais faramineuses et non réglementaires de Pier Antonio Panzeri!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pier Antonio Panzeri est l’un des principaux inculpés dans l’enquête sur les faits supposés de corruption du parlement européen par le Qatar et le Maroc. Au tout départ de l’enquête en décembre dernier, on a retrouvé chez lui à Bruxelles 600.000 euros en cash. L’ancien eurodéputé italien, en aveux, a obtenu le statut de repenti. En échange d’une peine allégée, il a balancé lors de ses auditions, le nom de plusieurs eurodéputés à qui il donnait, dit-il, de l’argent pour changer d’opinion. Et bien sûr, il ne faisait pas cela gratuitement. Il a fait de beaux voyages et sans doute aussi touché de « belles commissions ». Le juge d’instruction Michel Claise tente d’y voir clair dans cette « comptabilité » et ses profits.

Ce ne serait pas la première fois que Panzeri tricherait ou tenterait de tricher avec l’argent.