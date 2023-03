Un parc de la Jeunesse bientôt plus ludique à Schaerbeek

Skate-park, accrobranche et zone pour la petite enfance sont prévus. L’enquête publique se tient jusqu’au 9 avril.

Tant le parc de la Jeunesse à Jette que son homonyme de Schaerbeek vont se doter d’une piste de skate permettant la pratique de différents sports à roulettes et à roues. Pour le parc prolongeant le parc Josaphat vers la chaussée de Haecht, il s’agit d’un réaménagement d’ensemble. « Situé au nord du parc Josaphat, notre parc de la Jeunesse arborera prochainement un tout nouveau visage », indique fièrement Deborah Lorenzino, échevine des Espaces verts et plaines de jeux. « Végétalisé et doté de nouvelles infrastructures ludiques, il deviendra une nouvelle oasis de verdure où enfants, jeunes et familles pourront se détendre et profiter de cet écrin réenchanté. »