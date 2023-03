Partir du restaurant ou du café sans payer: la police encourage les patrons à porter plainte, «dire qu’on ne fait rien, c’est tout à fait faux»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La plupart des restaurateurs ou patrons de bistrot, victimes de faits de grivèlerie (le client consomme puis part sans payer) ne portent plus plainte, persuadés que, de toute manière, la police ne peut rien faire.

« Dire que la police ne fait rien lorsqu’elle reçoit une plainte pour ce genre de fait est tout à fait faux », réagit David Quinaux, porte-parole de la police de Charleroi. « Ce qui est vrai, par contre, c’est qu’on ne se déplacera pas toujours sur place. En revanche, on invite les victimes à venir déposer plainte. Malheureusement, elles ne peuvent pas le faire en ligne : la grivèlerie ne fait pas partie des infractions pour lesquelles on peut déposer une plainte via police-on-web (comme pour un vol à l’étalage, des graffitis, un vol de vélo...). Je peux donc comprendre que le patron d’un établissement n’a pas envie de perdre 2 heures pour venir déposer plainte au commissariat. »