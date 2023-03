Zaventem, Grand-Bigard, Vilvorde...: voici les zones les plus chargés du ring de Bruxelles

Laurent, un lecteur liégeois, s’étonne. A plusieurs reprises ces derniers temps, il a emprunté le ring de Bruxelles en soirée. Cela bouchonnait à chaque fois, notamment à la hauteur de l’aéroport.

Ce tronçon de Zaventem est le plus chargé du ring de Bruxelles. Selon le Verkeerscentrum flamand, il y avait, en moyenne 97.618 véhicules chaque jour de semaine, en 2022 dans le sens Zaventem vers Woluwé-saint-Etienne. Ce chiffre a grimpé à une moyenne de 99.545 en février 2023. C’est moins pour le sens Woluwé-Zaventem. Un peu plus loin Zaventem Machelen est à plus de 93.000 dans chaque sens. On dépasse aussi souvent les 90.000 entre Grand-Bigard et Wemmel tant en intérieur qu’en extérieur. Pour la partie Strombeek Vilvorde, on tourne aux alentours des 80.000. Le tronçon Anderlecht Grand-Brigard alterne les sections à plus de 70.000 avec celles entre 50.000 et 70.000 véhicules.