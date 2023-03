«Les enfants trouvent parfois des pipes à crack, des seringues d’héroïne et des excréments»: des dealers terrorisent un quartier de cette ville

La vie devient difficile pour les habitants d’Anvers qui vivent près de la place De Coninck. Depuis plusieurs années, les dealers ont envahi le quartier et effectuent leur sale besogne en toute impunité. Les riverains tentent d’alerter les autorités quant à leur situation qui n’est plus tenable.

« Il règne un climat d’impunité et nous ne nous sentons plus en sécurité. Ce quartier n’est pas condamné, mais il faut faire quelque chose, et vite », explique un habitant. « Des pipes à crack, des seringues d’héroïne et des excréments dans la rue jonchent les rues, on se croirait dans le Bronx. »