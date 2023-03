Jean Dujardin: «Je rêve d’aller marcher seul durant des heures»

Non, j’ai rencontré Sylvain Tesson, j’ai lu le scénario, j’ai discuté avec le metteur en scène puis, comme je le fais habituellement, j’ai lu, j’ai ressenti… J’ai glané. Mais je me suis surtout rendu disponible ; je savais que le tournage allait durer neuf semaines, durant lesquelles nous allions être dépendants du climat, des intempéries, du relief, de la géographie, de la nature du sol. Les dénivelés seraient différents, les bruits des cailloux également. Tous ces éléments allaient parfois modifier nos plans. Il était donc inutile de trop sceller les choses. D’un lieu à l’autre, j’allais devoir adapter ma façon de jouer : un jour, je serais loin de la caméra, un autre, très proche... Je me suis aussi mis dans la tête que je n’allais pas incarner réellement un personnage dans ce qui n’était pas vraiment un film ; j’ai vécu le tournage comme une parenthèse à vivre.

Non, j’ai rencontré Sylvain Tesson, j’ai lu le scénario, j’ai discuté avec le metteur en scène puis, comme je le fais habituellement, j’ai lu, j’ai ressenti… J’ai glané. Mais je me suis surtout rendu disponible ; je savais que le tournage allait durer neuf semaines, durant lesquelles nous allions être dépendants du climat, des intempéries, du relief, de la géographie, de la nature du sol. Les dénivelés seraient différents, les bruits des cailloux également. Tous ces éléments allaient parfois modifier nos plans. Il était donc inutile de trop sceller les choses. D’un lieu à l’autre, j’allais devoir adapter ma façon de jouer : un jour, je serais loin de la caméra, un autre, très proche... Je me suis aussi mis dans la tête que je n’allais pas incarner réellement un personnage dans ce qui n’était pas vraiment un film ; j’ai vécu le tournage comme une parenthèse à vivre.

Il ne s’agit pas vraiment non plus du parcours de Sylvain Tesson, même si tout est inspiré de son expérience. Était-ce plus facile pour vous pour créer votre propre version du héros ?

Il ne s’agit pas vraiment non plus du parcours de Sylvain Tesson, même si tout est inspiré de son expérience. Était-ce plus facile pour vous pour créer votre propre version du héros ?

Oui. Je me serais ennuyé si j’avais dû faire du mimétisme. Je pense que je n’aurais pas su insuffler mes propres émotions au personnage. Si au début du récit, je suis à côté de lui, très vite, je m’en détache. Je me suis approprié sa quête et sa douleur.

Oui. Je me serais ennuyé si j’avais dû faire du mimétisme. Je pense que je n’aurais pas su insuffler mes propres émotions au personnage. Si au début du récit, je suis à côté de lui, très vite, je m’en détache. Je me suis approprié sa quête et sa douleur.

Bien que tourné en extérieur dans des paysages époustouflants, le film est en effet bien une quête intérieure.

Totalement. Sylvain Tesson évoquait un visage dans le paysage, il arrive au personnage de disparaître dans la géographie. À d’autres moments, par contre, la caméra est contre lui, sur lui. Le piège était d’en faire un film beau, de se laisser happer par les paysages. Il ne fallait pas que cela devienne un reportage du National Geographic, il fallait conserver le cheminement du personnage.

Vous n’avez pas, au contraire de Sylvain Tesson, parcouru 1.300 kilomètres à pied mais vous vous êtes rendu sur la plupart de sites qu’il a traversés. Lesquels vous ont le plus impressionné ?

Plein ! J’ai découvert des tas de lieux que je ne connaissais absolument pas comme le Cotentin, le Nez de Jobourg... Vous arrivez là sur un balcon sur la mer, balayé par le vent, baigné de solitude. On se croirait dans un livre, un tableau. Sinon, me retrouver dans le Verdon, accroché à la roche à 300 mètres de hauteur avec des rapaces qui me passent au-dessus de la tête, qui viennent frôler la paroi, ça file une émotion unique. Dans le Cantal, le matin, à 7h, contempler un paysage sans rien, sans un toit, sans une antenne à l’horizon, avec une lumière oblique, on a l’impression d’être en Patagonie. En fait, ce film m’a fait sentir tout petit, j’étais plongé dans le « Vivant ».

Cela vous a donné envie, à votre tour, d’effectuer un tel périple à pied à travers ces chemins cachés ?

Oui. Ce film, c’est un teaser de ce que j’aimerais faire un jour. Peut-être pas ce même parcours mais j’ai envie de me retrouver avec moi-même, de marcher huit heures par jour. Il m’arrive d’aller marcher avec des amis mais je fantasme de le faire seul. Peut-être seulement une quinzaine de jours, pour commencer. Puis, aller plus loin.

On vous reverra bientôt dans deux séries : « Zorro » et « Alphonse » (dirigé par Nicolas Bedos). Ce retour au petit écran vous plaît ?

J’en viens, j’y retourne avec plaisir. Sur un film, vous disposez en moyenne d’une heure et demie pour aborder finalement une seule facette d’un personnage. Avec une série, grâce aux différents épisodes, vous pouvez aller beaucoup plus loin, jouer sur les contradictions, les personnages y sont dès lors plus complexes, c’est très intéressant !

Vous alternez des projets très différents, comment effectuez-vous vos choix ?

À l’instinct. Je lis un scénario, je vois si l’alchimie opère ou pas, si je suis transpercé, ému, si je peux en faire quelque chose. Je ne cherche pas le défi, je cherche ce que je n’ai pas encore joué.

Pourquoi pas un film sur l’eau ou dans l’eau ? Voilà quelque chose que vous n’avez pas encore fait.