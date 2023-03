L’ex-Miss Belgique Chayenne Van Aarle à nouveau célibataire quelques semaines après son terrible accident: «Cela m’a permis de réfléchir»

Nicolas Geniets, producteur de télévision et de musique, ne partage désormais plus sa vie.

Fin janvier, Chayenne Van Aarle présentait son nouveau compagnon avec qui elle sera restée quelques mois. Ces quelques mois ont tout de même été intenses, puisque l’ex miss a fait un terrible accident de voiture quelques jours avant l’élection Miss Belgique 2023, l’empêchant d’y participer et de remettre la couronne à la future miss.

« Mon accident, il y a quelque temps, et la convalescence qui a suivi, m’ont permis de réfléchir », se dit-elle à propos de la rupture. « À ce que je veux, à la direction que je donne à ma vie et à la manière dont je peux rester proche de moi-même. Et comment rester fidèle à ce que je suis. Notre relation ne correspond pas à cela pour le moment. C’est pourquoi nous avons décidé de rompre. D’un commun accord, en tant qu’amis », relate-t-elle dans la Gazet van Antwerpen.