Un immense projet de parc, commerces et logements sortira de terre fin 2025 sur le parking des Expos à Charleroi

Un méga-projet sur le site des Expos ? Pour bien comprendre ce dont on parle ici, un petit retour en arrière s’impose ! Banimmo, un grand groupe immobilier actif aux quatre coins du pays, était actionnaire de la société en charge de la gestion du Palais des Expos, jusqu’à sa fermeture pour rénovation. Dans ce cadre, il possédait un bail emphytéotique sur les parkings du bâtiment. Une location de très longue durée autrement dit.

Selon nos informations, lundi prochain, il sera mis fin à ce contrat et Bannimo rachètera purement et simplement les parkings P1 / P2 dans la foulée. Il deviendra donc propriétaire de l’immense aire de stationnement en bordure du ring, à la rue de l’Ancre, et de tout l’espace situé juste au-dessus, près du Palais des Beaux-Arts. Disposant de la maîtrise totale sur le terrain, il pourra accélérer la cadence dans ce dossier.