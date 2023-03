Ce lundi soir, Marseille Wanze rencontrait Dison, le leader battu et dépassé par Tintigny. Grâce au but de Honay, le score était toujours de 1-1 à la 32e, avant l’exclusion de Bronckart pour deux cartes jaunes. Les Wanzois ont alors craqué et s’inclinent finalement... 1-7 ! Ils restent malgré tout quatrièmes.