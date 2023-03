Un nouveau vétérinaire aux zoos d’Anvers et de Planckendaele

Âgé de 33 ans, il succédera à Francis Vercammen, qui part à la retraite après plus de 25 ans passés au service des animaux.

Diplômé en médecines vétérinaires de l’Université de Gand, Jonas Spruyt s’est ensuite spécialisé en animaux sauvages en Afrique du Sud et en Asie. «J’ai notamment travaillé avec des lions, des rhinocéros, des antilopes et des girafes et j’ai ramené chez moi des expériences inoubliables», raconte celui qui rêve depuis tout petit de travailler dans un parc zoologique.