«L’amant de Lady Chatterley»: Emma Corrin passe de Lady Di dans «The Crown» à icône d’émancipation féminine

Des adaptations du sulfureux roman de D.H. Lawrence, il y en a un paquet. Dernièrement, Netflix a sorti la sienne avec Emma Corrin, passée de Lady Di dans « The Crown » à Lady Chatterley, icône d’émancipation féminine. Laquelle, après que son mari est devenu paralysé des jambes et sexuellement impuissant, se sent intimement frustrée… avant de s’éprendre du garde-chasse méritant de leur domaine, avec qui elle va entretenir une liaison torride.

Aujourd’hui, c’est à RTLplay de servir cette histoire qui embrasa le chaste milieu littéraire, début des années 1900.