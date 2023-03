L’impact climatique d’une entreprise, un critère d’importance pour les postulants belges

Pour de nombreux répondants, «les changements climatiques et la dégradation de l’environnement demeurent l’un des trois principaux défis, avec l’augmentation du coût de la vie et la crise financière», indique la BEI.

Quant à la production alimentaire, à l’origine d’une part importante des émissions de gaz à effet de serre, elle est également au coeur des préoccupations. Ainsi pour aider les particuliers à faire des choix plus durables lorsqu’ils font leurs courses, 72% des Belges se montrent favorables à l’indication de l’empreinte climatique de toutes les denrées alimentaires. C’est plus qu’aux Pays-Bas (67%), mais moins qu’en Allemagne (80%) et en France (83%). Cependant 49% des Belges (seulement) se disent prêts à payer un peu plus pour des aliments produits localement et plus durablement.