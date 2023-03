Excédé par le bruit, un homme monte sur un terrain de foot… en scooter: «Quand je les ai vus paniquer, toutes ces émotions ont ressurgi en moi…» (vidéo)

Aux Pays-Bas, la rencontre entre Veenhuizen et Vitesse 63’ a été perturbée par une scène assez insolite. Juste avant cette rencontre de football amateur, certains jeunes du club visité avaient décidé de marquer le coup. Afin de remotiver les troupes, mal en point depuis quelques semaines, ceux-ci ont tiré quelques feux d’artifice aux alentours du terrain. Sauf que cette initiative, qui partait uniquement d’une bonne intention, n’a pas plu à tout le monde…

Durant la rencontre, un homme, qui habite non loin du club, n’a pas hésité à monter sur le terrain… en scooter. Particulièrement remonté, il s’en est d’abord pris à l’entraîneur de Veenhuizen, avant d’invectiver les joueurs. Et la raison de sa colère se trouvait dans les événements d’avant-match : les feux d’artifice tirés ont effrayé ses chevaux, ce qui a mis le voisin hors de lui. Interrogé sur cette scène par une télévision locale, le principal intéressé expliquait avoir vu de vieux souvenirs remonter. « Ma fille est déjà tombée à cheval, et nous avions dû faire appel à l’hélicoptère médicalisé. Alors, quand j’ai vu mes chevaux paniquer, toutes ces émotions ont ressurgi en moi… »