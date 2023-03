Incompréhension totale pour Bertie: sa banque retire 250 euros du compte bancaire, «et aucune facture n’a été établie»

Bertie Hoho et ses voisins ont créé un « syndic » pour gérer la copropriété des espaces communs à leurs appartements. Jardin, chauffage, ascenseur… tous ces postes sont sous la responsabilité de Bertie, qui a vue sur le compte en banque de l’Association des copropriétaires nommée VME.

« Je ne sais pas quels sont les frais que KBC a engagés pour moi. Aucune facture n’a été établie non plus. KBC dit que c’est autorisé. Le médiateur dit qu’il n’est pas compétent. Je peux encore comprendre qu’une banque facture des frais pour une VME colossale avec plusieurs dizaines de copropriétaires. Mais notre immeuble compte neuf unités résidentielles. C’est donc ainsi que la banque fait des bénéfices. Et les petits se font rouler dans la farine ».