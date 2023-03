Coup dur pour Erling Haaland: blessé, le joueur de Manchester City quitte le rassemblement de sa sélection nationale

Pep Guardiola retient son souffle : le tacticien catalan pourrait devoir se passer des services de sa machine à buts pour le choc face à Liverpool, prévu au retour de la trêve internationale. En effet, parti rejoindre sa sélection nationale en vue des rencontres face à la Géorgie et à l’Espagne, Erling Haaland, qui avait ressenti une douleur à l’aine face à Burnley, en FA Cup, a dû quitter ses compatriotes bien plus tôt que prévu. Ce mardi, la fédération norvégienne de football a annoncé le départ du ‘Cyborg’ du rassemblement national.

« On espérait que ce ne soit qu’une petite gène qui partirait d’ici samedi », a expliqué le médecin de la sélection norvégienne. « Mais, après avoir réalisé quelques tests, il s’est avéré clair qu’il ne serait pas en mesure de jouer face à l’Espagne et la Géorgie. Il est donc préférable pour lui de recevoir des traitements et un suivi au sein de son club. »