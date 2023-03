Carlo Ancelotti plus que jamais sur la sellette: voici la seule condition qui pourrait sauver sa tête au Real Madrid

Le Real Madrid a la tête des mauvais jours depuis quelques semaines. En effet, les Merengues se sont inclinés 2 à 1 au Camp Nou lors du Clasico face au FC Barcelone. Un match capital dans la course au titre en Liga. Mais les coéquipiers d’Eden Hazard ne sont pas parvenus à l’emporter. Après ce revers, Carlo Ancelotti est plus que jamais pointé du doigt. Ce qui ne devrait pas perturber l’Italien, qui est sur un siège éjectable depuis des mois si on se fie aux informations publiées depuis des mois en Espagne. D’autant que l’entraîneur, dont le nom est lié à la sélection brésilienne, est plutôt évasif sur son avenir.

Au club, Ancelotti a toujours le respect et la confiance de sa direction. Du moins pour le moment. Mais les têtes pensantes madrilènes réfléchissent malgré tout à la suite à donner. Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Avec 12 points de retard sur le Barça, la Liga est perdue dans l’esprit du club de la capitale. Une victoire en Coupe du Roi (match perdu à l’aller) ne sauvera pas Ancelotti en fin de saison. En revanche, remporter une nouvelle Ligue des Champions pèsera aux yeux de la direction au moment de trancher sur son avenir.